С 16 по 22 ноября жители Одинцовского округа обратились в Систему-112 более 9400 раз. Чаще всего требовалась помощь медиков.

За семь дней операторы приняли 4592 вызова скорой медицинской помощи. Еще 1744 обращения направили в полицию и Госавтоинспекцию. Пожарных и спасателей вызывали 192 раза, а специалистов газовой службы — 317 раз.

На фоне сокращения светового дня спасатели отдельно напомнили жителям о безопасности на дорогах. В конце ноября в Подмосковье светло около восьми часов в сутки, а после 16:00 уже начинает темнеть. Поэтому утренние и вечерние поездки все чаще приходятся на сумерки или темноту.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделить детям. Из-за ограниченной видимости водитель может слишком поздно заметить ребенка, особенно на неосвещенном участке дороги. Сделать пешехода заметнее помогают световозвращающие элементы на одежде, обуви и рюкзаках. Лучше размещать их с нескольких сторон.

Пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только в разрешенных местах, предварительно убедившись, что автомобили остановились.

В экстренной ситуации жители могут круглосуточно обратиться за помощью по единому номеру 112 или через мобильное приложение «112 МО».