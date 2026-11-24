Праздник «День заботы для многодетных мам» организовали в Троицком храме в Химках. Программа объединила лекцию, практические занятия и творческие мастер‑классы.

Иерей Глеб Курский провел для участниц лекцию о том, как бережно относиться к себе и сохранять внутренний баланс в ритме большой семьи. Специалист по коррекции лица и тела Олеся Популова рассказала о практических способах заботиться о собственном самочувствии.

В творческой части женщины создавали флористические композиции вместе с матушкой Златой, а также посетили мастер-класс Екатерины Афанасьевой по декупажу ключницы.

Пока взрослые занимались на площадках, для детей организовали игровую комнату и отдельную программу. Мастер-классы для ребят провели представители Клуба деловых женщин химкинского отделения Союза женщин России.

В завершение праздника настоятель храма иерей Павел Зуев поблагодарил многодетную маму и старосту прихода Анастасию Сухарникову за инициативу и помощь в организации встречи.