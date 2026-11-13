Диспансеризация помогла выявить более 455 диабетиков в Подольске с января

С начала 2026 года сахарный диабет выявили у 455 жителей Подольска по результатам диспансеризации. Всего на учете с этим заболеванием в Подольской областной клинической больнице находятся 13 тысяч человек. Для пациентов в поликлиниках округа организовали бесплатные занятия в Школах диабета.

В Школах диабета специалисты рассказывают о принципах питания при заболевании, учат контролировать уровень глюкозы в крови, рассчитывать дозировку инсулина и самостоятельно делать инъекции. Направление на занятия можно получить у лечащего врача.

По словам заместителя главного врача Подольской областной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ольги Бульбас, на состояние пациентов положительно влияют здоровый образ жизни, профилактические мероприятия и современные препараты для снижения уровня сахара.

К основным факторам риска развития диабета относятся абдоминальное ожирение, недостаток физической активности, повышенный уровень глюкозы в крови, стресс, депрессия и нарушения сна. Вероятность заболевания также повышается при недостаточном употреблении клетчатки: в частности, если человек съедает менее 400 граммов овощей и зелени в день.

Выявить заболевание на ранней стадии помогает диспансеризация. Жители Подольска могут пройти обследование в поликлиниках, а также во время выездов медицинских бригад в отдаленные населенные пункты. Кроме того, врачи организуют диспансеризацию на предприятиях и в учреждениях округа.