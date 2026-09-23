Юрист Хаминский объяснил, как получить выплаты по нескольким страховым полисам

При страховом случае человек может получить выплаты по нескольким полисам страхования жизни и здоровья. Для этого событие должно соответствовать условиям каждого договора, сообщает RT .

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что при личном страховании количество полисов не ограничивает выплаты. В имущественном страховании действуют другие правила: при двойном страховании сумму могут пропорционально уменьшить.

По словам юриста, закон «Об организации страхового дела в России» позволяет получить страховую выплату независимо от сумм по другим полисам, обязательному социальному страхованию и возмещению вреда.

Если у человека есть три действующих полиса страхования жизни и от несчастных случаев, он вправе обратиться к каждому страховщику. Наличие других полисов само по себе не дает оснований отказать в выплате или уменьшить ее. При этом страхователь должен соблюдать порядок уведомления о страховом случае, установленный каждым договором.