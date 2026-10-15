ГСГУ в Коломне запустит программу двойных дипломов с вузом Китая

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне запустит программу двойных дипломов совместно с Нанкинским университетом наук и технологий (NUIST) в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В пилотном формате программа охватит направления информатики и экономики. Первый набор планируется в рамках приемной кампании 2027 года.

Студенты будут учиться по схеме «2+2»: первые два года в своем вузе, затем еще два года в стране-партнере по академическому обмену. По окончании обучения и российские, и китайские студенты получат дипломы двух вузов — ГСГУ и Нанкинского университета.

«Мы последовательно укрепляем связи с азиатскими партнерами — этой работе уже 15 лет. Долгосрочное сотрудничество напрямую отражается на качестве образования: оно позволяет развивать программы академического обмена. Сегодня студенты ГСГУ могут отправиться на стажировку в Китай, где подписаны договоры с 10 вузами. В свою очередь мы принимаем у себя китайских студентов, учим их русскому языку. Программа двойных дипломов – следующий шаг нашей дружбы. Мы задаем новый вектор развития университета», — отметила ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Решение было принято по итогам посещения ГСГУ делегацией Нанкинского университета информационных наук и технологий — одного из флагманов высшего образования Китая.

В пресс-службе ведомства отметили, что новая программа стала результатом двухлетней работы. Она началась в 2024 году с деловой поездки в Нанкин, в июле 2026 года вузы подписали соглашение о намерениях, а сейчас стороны уже официально запустили проект. Также в настоящее время две студентки факультета иностранных языков ГСГУ преподают русский язык в Нанкинской школе Цися.

Кроме того, в апреле школы 12 муниципалитетов Подмосковья заключили трехлетние соглашения о партнерстве с китайскими школами. Сейчас китайский изучают более 5 тысяч детей — язык включен в программы около 100 школ и активно преподается в рамках дополнительного образования. А у подмосковных колледжей действует 16 соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами.