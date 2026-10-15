Сквер «Детский городок» реконструируют по уникальному проекту в Коломне

Сквер «Детский городок» на улице Пионерской в Коломне в 2027 году преобразится. Концепцию обновления этой малой территории разработали в рамках подготовки к празднованию 850-летия города. Авторы проекта обсудили нюансы преображения с жителями в молодежном центре «Горизонт 12 октября.

Архитекторы рассказали о ключевых моментах преображения. В первую очередь, это зонирование игровой площадки на отдельные участки для детей разного возраста и установка соответствующего оборудования. Также авторы концепции предложили необычное дизайнерское решение, на которое их вдохновили традиционные коломенские палисадники. В сквере планируют высадить многолетние растения, чтобы создать атмосферу цветущего луга в стилистике провинциальной Коломны.

«Территорию ждет обновление, она получит современный облик и функционал, отвечающий запросам времени. Нами разработана концепция, которая включает архитектурные решения, наполнение игровыми элементами и малыми архитектурными формами. Продумано покрытие и озеленение. Сейчас мы прорабатываем системы освещения», — сообщила ведущий архитектор проекта Галина Костенко.

Специалисты отметили, как важно для них мнение жителей. Пока концепция в стадии разработки, ее еще можно дополнить, чтобы территория действительно была востребована у коломенцев. Архитекторы рассчитывают полностью подготовить проект реконструкции к концу этого года. Его реализация намечена на 2027 год.

Обновление сквера «Детский городок» поддержали почти 13 тысяч жителей муниципалитета во время голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».