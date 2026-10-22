Экономист Балынин объяснил, что в ноябре аванс окажется меньше зарплаты из-за разного числа рабочих дней

В ноябре 2026 года у сотрудников с пятидневной рабочей неделей первая часть зарплаты окажется меньше второй. Причину объяснил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «ФедералПресс» .

В ноябре будет 20 рабочих дней: девять в первой половине месяца и 11 во второй. Для сравнения, в каждом из предыдущих пяти месяцев — с июня по октябрь — рабочих дней было больше 20.

Балынин пояснил, что Трудовой кодекс РФ требует выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц. При этом работодатель рассчитывает каждую часть оклада с учетом числа рабочих дней за соответствующий период.

При окладе 95 тысяч рублей за первую половину ноября начислят 42 750 рублей, за вторую — 52 250 рублей. После вычета налога на доходы физических лиц выплаты составят 37 192 и 45 457 рублей соответственно.

Премии и другие установленные надбавки работодатели, как правило, выплачивают вместе со второй частью зарплаты. Они могут дополнительно увеличить разницу между выплатами. Это уже зависит не от календаря, а от принятой у работодателя системы оплаты труда.