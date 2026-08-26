С 1 сентября в России расширят список органов для трансплантации

Пересадку спинного мозга, костной ткани и нервов разрешат в России с 1 сентября 2026 года. Это следует из приказа Министерства здравоохранения, с которым ознакомился ТАСС .

В документе указали, что в перечень разрешенных для пересадки материалов теперь входят спинной мозг и его части, а также кости с их фрагментами. При этом из списка убрали кости свода черепа и нижнечелюстную кость.

Ранее заведующий кардиохирургическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Дмитрий Рябцев назвал нехватку донорских органов одной из ключевых проблем трансплантологии.

По его словам, в связи с этим врачи используют искусственную систему поддержки сердца. Она помогает улучшить состояние больного и подготовить его к пересадке.