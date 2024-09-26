Счетная палата США представила доклад о количестве украинских военных, которые прошли обучение на западных военных базах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала, что впоследствии с ними произошло.

«Счетная палата США: „Западные страны обучили у себя около 127 тысяч украинских военных“. А затем [президент Украины Владимир] Зеленский их убил», — написала дипломат.

Взятый в плен украинский десантник ранее признался, что на позициях ВСУ в ДНР острая нехватка командиров и боеприпасов.

До этого Минобороны России сообщило, что армия Украины потеряла свыше 17 тысяч военнослужащих и 130 танков на Курском направлении. Военный корреспондент RT Саргон Хадая сообщал, что на поле боя в районе Плехова после освобождения села Борки в Суджанском районе повсюду лежали тела погибших украинских солдат и иностранных наемников.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что бойцов ВСУ использовали как доноров черные трансплантологи. Кому повезло, те поступали с ранениями, но без одной почки, в госпиталя, а умерших просто «запечатывали» в мешки для трупов и судьба этих украинских военных теперь неизвестна.