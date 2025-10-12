Россиянка стала жертвой торговцев органами в Косове

Черные трансплантологи обманули россиянку на 12 тысяч долларов, вырезав ей почку

В Косове черные трансплантологи клиники Medicus вырезали почку у россиянки, после чего обманули ее на 12 тысяч долларов. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По словам жертвы, донорам органов обещали заплатить от 15 до 17 тысяч евро. Однако с пациентов, которым требовалась пересадка, клиника брала больше 100 тысяч. В Medicus провели уже не меньше 20 подобных операций.

Россиянка решила продать почку из-за сложной жизненной ситуации. По ее словам, работники Medicus сами вышли на женщину. Желающих продать свои органы находят в странах бывшего СССР, Турции и Сирии.

«Не ожидала, что резко будет операция. В микроавтобусе взяли кровь на анализы. Переночевала, не успела в душ сходить. Бум — наркоз, проснулась в палате», — рассказала собеседница издания.

После операции россиянке заплатили только восемь тысяч долларов, хотя обещали 20 тысяч. Позже женщина узнала, что ее почку отдадут ювелиру из Израиля.

Ранее стало известно о черных трансплантологах на Украине. Врачи изымали органы у раненых бойцов ВСУ.