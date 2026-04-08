Захарова: самой уязвимой группой на Украине стали дети-сироты

Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговле людьми, а самой большой угрозе в этой сфере подвержены дети, особенно сироты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге .

«Ни для кого не секрет, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми», — сказала Захарова.

По словам дипломата, наиболее чувствительной категорией в этой сфере оказались несовершеннолетние. Отдельно дипломат выделила детей-сирот.

Захарова добавила, что наличие такой проблемы ранее подтверждала и Национальная социальная сервисная служба Украины.

До этого Захарова отмечала, что Украина стала убежищем для киберпреступников и может представлять собой долгосрочную угрозу для мировой информационной безопасности.

Ранее бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинял президента Владимира Зеленского в возможной причастности к схемам вывоза женщин и детей из страны. Он отметил, что имя главы киевского режима упоминалось более 50 раз в материалах американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.