Захарова назвала Украину одним из мировых лидеров в черной трансплантологии
Захарова: самой уязвимой группой на Украине стали дети-сироты
Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговле людьми, а самой большой угрозе в этой сфере подвержены дети, особенно сироты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.
«Ни для кого не секрет, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми», — сказала Захарова.
По словам дипломата, наиболее чувствительной категорией в этой сфере оказались несовершеннолетние. Отдельно дипломат выделила детей-сирот.
Захарова добавила, что наличие такой проблемы ранее подтверждала и Национальная социальная сервисная служба Украины.
До этого Захарова отмечала, что Украина стала убежищем для киберпреступников и может представлять собой долгосрочную угрозу для мировой информационной безопасности.
Ранее бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинял президента Владимира Зеленского в возможной причастности к схемам вывоза женщин и детей из страны. Он отметил, что имя главы киевского режима упоминалось более 50 раз в материалах американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.