Черного трансплантолога Бориса Вольфмана будут судить за торговлю людьми

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главаря международного синдиката по торговле органами, уроженца Украины и гражданина Израиля Бориса Вольфмана. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Вольфман уговорил троих россиян, находившихся в трудной жизненной ситуации, стать донорами за вознаграждение в размере от восьми до 15 тысяч евро. Он вывез обманутых людей по подложным документам в косовскую клинику Medicus, где у них изъяли почки. Подобные преступления банда совершили и в отношении граждан других стран, известно не менее 30 эпизодов.

Клинику закрыли после расследования в 2013 году, некоторых членов синдиката осудили. Вольфман, объявленный в 2015 году в международный розыск, много лет скрывался от правосудия. В октябре 2025 года его депортировали из Турции в Россию и поместили под арест.

«Он обвиняется в торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 127.1 и ст. 111 УК)», — сообщили в Генпрокуратуре.

Дело Вольфмана направят в Басманный районный суд города Москвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми.