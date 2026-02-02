Трансплантолог Готье рассказал, что пациенты с болезнью почек могут долгие годы жить на гемодиализе

Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России, главный внештатный специалист, трансплантолог Сергей Готье сообщил NEWS.ru , что пациенты с почечной недостаточностью могут жить на гемодиализе долгие годы. Однако оптимальным решением он назвал трансплантацию.

Гемодиализ — это метод лечения хронической почечной недостаточности, при котором кровь пациента очищают с помощью специального аппарата. Процедуру обычно проводят несколько раз в неделю в специализированных центрах. По словам Готье, хотя гемодиализ позволяет людям поддерживать жизнь на протяжении многих лет, трансплантация остается предпочтительным методом заместительной почечной терапии. Операция дает человеку возможность вести полноценный образ жизни: путешествовать, работать, создавать семью и заниматься спортом.

Врач подчеркнул, что для проведения гемодиализа требуется установка временного или постоянного катетера либо создание артерио-венозной фистулы. Эти процедуры требуют времени и регулярного посещения диализного центра.

Также существует перитонеальный диализ, при котором катетер имплантируют в брюшную полость. Однако эта процедура более травматична и требует времени на заживление перед началом терапии.