Россия получила с Украины изувеченное черными трансплантологами тело пленного

Российскому военнослужащему в плену вырезали сердце, он умер от кровопотери. Тело бойца вернули на родину в рамках обмена, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Останки передали при очередном санитарном обмене между Россией и Украиной. Мужчину идентифицировали по отпечаткам пальцев. При осмотре медики заметили странность.

«Смерть наступила в результате массовой кровопотери. Однако самым страшным оказалось то, что на теле обнаружен застарелый хирургический разрез, сделанный с левой стороны в области сердца и указывающий на извлечения внутреннего органа», — рассказал инсайдер.

Он напомнил, что это противоречит требованиям Женевской конвенции. Документ строго запрещает любые медицинские манипуляции, не направленные на лечение пленного.

Черные трансплантологи на Украине использовали в качестве доноров не только пленных, но и собственных военнослужащих. Боец Вооруженных сил Украины рассказал, как его раненого сослуживца разобрали на органы.