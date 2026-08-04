Академик РАН Готье рассказал о сложностях биопечати органов человека

Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье поделился мнением о перспективах биопечати тканей и органов человека. Об этом написали «Известия» .

По его словам, современные технологии позволяют развивать биопечать, но создание сложных структур, таких как почка или печень, остается серьезной научной задачей. Это связано с особенностями жизнедеятельности клеток, их воспроизведения и обмена веществ.

«Что касается печати почки или печени, то это достаточно проблематично, потому что существуют определенные законы жизнедеятельности клеток, воспроизведения обмена веществ этих клеток», — отметил Готье.

Он добавил, что, несмотря на перспективность направления, технология биопечати органов пока не достигла практического совершенства.

Напомним, что 21 апреля стало известно: трансплантация рук и пересадка почки стали бесплатными процедурами по программе ОМС. В прошлом году в России провели почти четыре тысячи операций по трансплантации органов, из них 522 — по пересадке сердца.