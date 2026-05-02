Россиянам с сентября станет доступна пересадка костей, нервов и спинного мозга

С 1 сентября в России расширят перечень медицинских услуг в сфере трансплантологии. С соответствующим приказом Минздрава ознакомилось РИА «Новости» .

Документ включает в список объектов трансплантации кости, нервы и спинной мозг, а также их фрагменты. При этом из перечня исключают кости свода черепа и нижнюю челюсть.

Как отметил главный внештатный трансплантолог Минздрава, директор НМИЦ трансплантологии имени Шумакова Сергей Готье, Россия остается в числе немногих стран, где такие операции выполняют в рамках системы обязательного медицинского страхования.

По его словам, за прошлый год в стране провели около четырех тысяч трансплантаций, из них 522 — пересадки сердца.

Кроме того, операции по пересадке почек уже включили в систему ОМС. Как рассказал 360.ru врач Алексей Хухрев, это расширяет доступ к лечению для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.