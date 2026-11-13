Суд арестовал жителя Югры по обвинению в убийстве брата
В Советском 58-летнего мужчину заключили под стражу по обвинению в убийстве брата. По версии следствия, он ударил родственника ножом после ссоры во время застолья, передает Ura.ru.
Прибывшим на вызов экстренным службам обвиняемый заявил, что брат сам нанес себе ножевое ранение. Однако следователи установили, что удар нанес обвиняемый.
Потерпевший скончался в больнице. Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Югры, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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