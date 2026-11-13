Суд арестовал жителя Югры по обвинению в убийстве брата

В Советском 58-летнего мужчину заключили под стражу по обвинению в убийстве брата. По версии следствия, он ударил родственника ножом после ссоры во время застолья, передает Ura.ru .

Прибывшим на вызов экстренным службам обвиняемый заявил, что брат сам нанес себе ножевое ранение. Однако следователи установили, что удар нанес обвиняемый.

Потерпевший скончался в больнице. Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Югры, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.