ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ставрополя

Сотрудники ФСБ задержали члена международной террористической организации, который планировал устроить взрыв в одном из торговых центров Ставрополя и уехать в Сирию. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона. Он присягнул на верность главарю террористической группировки, взрыв в торговом центре должен был стать подтверждением клятвы.

«В этих целях иностранец провел разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления», — отметили в ФСБ.

Выехав в Сирию, фигурант надеялся вступить в ряды международных террористов. Дома у него нашли детали самодельной бомбы и средства связи с инструкциями от куратора.

Ранее в Майкопе, Омске и Донецке задержали трех россиян, работающих на спецслужбы Украины. Они шпионили и планировали диверсии.