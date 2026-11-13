Машина взорвалась на Кировоградской улице в Москве

Взрыв прогремел на Кировоградской улице. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Телеграм-канал Mash сообщил, что, по неподтвержденной информации, в автомобиле был российский специалист по информационным технологиям и бывший советник украинского политика Николая Азарова Сергей Заворотный. Сейчас он в тяжелом состоянии — его везут в больницу. После взрыва мужчина самостоятельно выбрался из машины.

Сам бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил ТАСС, что выясняет обстоятельства случившегося.

«Я пока ничего не знаю», — сказал он.

Он предположил, что Заворотный жив и, скорее всего, уже находится в госпитале. Также политик добавил, что с ним самим все в порядке.