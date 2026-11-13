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    Машина взорвалась на Кировоградской улице в Москве

    СК возбудил дело после взрыва машины на Кировоградской улице в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    На юге Москвы взорвался легковой автомобиль. На место выехала следственная группа, сообщили в пресс-службе СК.

    Взрыв прогремел на Кировоградской улице. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

    «Выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

    Телеграм-канал Mash сообщил, что, по неподтвержденной информации, в автомобиле был российский специалист по информационным технологиям и бывший советник украинского политика Николая Азарова Сергей Заворотный. Сейчас он в тяжелом состоянии — его везут  в больницу. После взрыва мужчина самостоятельно выбрался из машины.

    Сам бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил ТАСС, что выясняет обстоятельства случившегося.

    «Я пока ничего не знаю», — сказал он.

    Он предположил, что Заворотный жив и, скорее всего, уже находится в госпитале. Также политик добавил, что с ним самим все в порядке.

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