Тело женщины нашли в чемодане у ручья в Петербурге

На экотропе вдоль Юкковского ручья в Санкт-Петербурге в чемодане обнаружили тело женщины, пропавшей в начале ноября, в убийстве заподозрили ее сына-подростка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По информации источника 360.ru, женщина 1988 года рождения работала уборщицей, жила вдвоем с сыном-восьмиклассником в съемной квартире в поселке Парголово. Последний раз ее видели на работе 1 ноября.

Заявление о пропаже подала сестра жертвы. Она сообщила, что родственница не отвечает на звонки. Сообщения с ее номера продолжали приходить, но на вопросы о местонахождении в них не отвечали. В результате кропотливых поисков удалось найти тело пропавшей.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний сын погибшей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина перерезал горло своей бывшей подруге на пороге кризисного центра.