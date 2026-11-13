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    Тело женщины нашли в чемодане у ручья в Петербурге

    На экотропе вдоль Юкковского ручья в Санкт-Петербурге в чемодане обнаружили тело женщины, пропавшей в начале ноября, в убийстве заподозрили ее сына-подростка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

    По информации источника 360.ru, женщина 1988 года рождения работала уборщицей, жила вдвоем с сыном-восьмиклассником в съемной квартире в поселке Парголово. Последний раз ее видели на работе 1 ноября.

    Заявление о пропаже подала сестра жертвы. Она сообщила, что родственница не отвечает на звонки. Сообщения с ее номера продолжали приходить, но на вопросы о местонахождении в них не отвечали. В результате кропотливых поисков удалось найти тело пропавшей.

    Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

    «По подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний сын погибшей», — сообщили в пресс-службе.

    Ранее в Санкт-Петербурге мужчина перерезал горло своей бывшей подруге на пороге кризисного центра.

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