В Майкопе, Омске и Донецке задержали россиян, работающих на спецслужбы Украины

ФСБ задержала 3 россиян и иностранца за работу на украинские спецслужбы

Троих россиян, работающих на спецслужбы Украины, задержали в Майкопе, Омске и Донецке. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской в республике Адыгея, Донецкой Народной Республике и Омской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агентов украинских спецслужб», — заявили в ведомстве.

Задержанные по указанию украинских кураторов собирали данные о российских военнослужащих — участниках СВО, а также об объектах ОПК и ТЭК, чтобы впоследствии совершать диверсии и теракты. Кроме того, они распространяли в Сети материалы с призывами к преступлениям террористической направленности.

Общались с кураторами они через мессенджер. Украинская сторона обещала им заплатить и перевести на территорию ЕС. У задержанного в Донецке изъяли СВУ и ручную гранату. В отношении пойманных возбудили уголовные дела. Их заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала пенсионера из Краснодарского края за подготовку к теракту.