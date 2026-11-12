Россиян предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений

Мошенники начали применять новую схему обмана россиян под видом проверки начисления налогов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

«В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений», — отметили в ведомстве.

Аферисты предлагают перейти по ссылке, ведущей на фальшивый сайт. Здесь пользователя просят авторизоваться по коду из уведомления.

После ввода цифр на экране появляется информация о том, что аккаунт гражданина на «Госуслугах» якобы взломали. Ему предлагают немедленно позвонить по номерам «технической поддержки», которые в действительности принадлежат мошенническому колл-центру.

МВД порекомендовала проверять данные о налогах только в личном кабинете на сайте ФНС или в приложении ведомства.

Ранее аналитики выявили схему обмана с приглашениями на бесплатные медицинские тесты.