Подпольное казино закрыли в ресторане на Левашовском проспекте в Петербурге

В Петербурге правоохранители пресекли работу нелегального игорного заведения и задержали пятерых подозреваемых. С лета 2026 года организаторы могли получить более трех миллионов рублей, сообщает PITER.TV .

Казино в ресторане на Левашовском проспекте выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно со следователями Следственного комитета. Во время обыска правоохранители изъяли пять покерных столов, карты и фишки.

По предварительным данным, заведение действовало несколько месяцев. Организаторы привлекали клиентов через мессенджеры: размещали объявления с предложениями бонусов и акций.

По информации полиции, среди задержанных — предполагаемый 49-летний организатор, 36-летний администратор и трое дилеров. Правоохранители также доставили в отдел около 30 игроков. Они проходят по делу как свидетели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой.