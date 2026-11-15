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    Подпольное казино закрыли в ресторане на Левашовском проспекте в Петербурге

    В Петербурге правоохранители пресекли работу нелегального игорного заведения и задержали пятерых подозреваемых. С лета 2026 года организаторы могли получить более трех миллионов рублей, сообщает PITER.TV.

    Казино в ресторане на Левашовском проспекте выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно со следователями Следственного комитета. Во время обыска правоохранители изъяли пять покерных столов, карты и фишки.

    По предварительным данным, заведение действовало несколько месяцев. Организаторы привлекали клиентов через мессенджеры: размещали объявления с предложениями бонусов и акций.

    По информации полиции, среди задержанных — предполагаемый 49-летний организатор, 36-летний администратор и трое дилеров. Правоохранители также доставили в отдел около 30 игроков. Они проходят по делу как свидетели.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой.

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