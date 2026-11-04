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    Убитый в Приморье школьник рос в многодетной семье

    Фото: РИА «Новости»

    Убитый в Приморье школьник рос в семье, где было семеро детей. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.

    «В семье было семь детей», — заявил собеседник агентства.

    Школьника убили во вторник в кинотеатре в городе Большой Камень. Как сообщили в краевом минздраве, 16-летнего подростка ударили ножом. Он скончался до приезда врачей. В СУСК заявили, что на юношу напал мужчина во время конфликта.

    По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.

    Как сообщил источник 360.ru, мужчина, убивший подростка, был в нетрезвом состоянии. Юноша вместе с друзьями сидел на остановке, когда к нему подошел незнакомец и начал «докапываться». Компания попыталась скрыться от него в местном кинотеатре. Мужчина погнался за ними. Когда школьник зашел в здание — незнакомец напал на него.

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