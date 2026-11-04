Убитый в Приморье школьник рос в многодетной семье

Убитый в Приморье школьник рос в семье, где было семеро детей. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.

«В семье было семь детей», — заявил собеседник агентства.

Школьника убили во вторник в кинотеатре в городе Большой Камень. Как сообщили в краевом минздраве, 16-летнего подростка ударили ножом. Он скончался до приезда врачей. В СУСК заявили, что на юношу напал мужчина во время конфликта.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.

Как сообщил источник 360.ru, мужчина, убивший подростка, был в нетрезвом состоянии. Юноша вместе с друзьями сидел на остановке, когда к нему подошел незнакомец и начал «докапываться». Компания попыталась скрыться от него в местном кинотеатре. Мужчина погнался за ними. Когда школьник зашел в здание — незнакомец напал на него.