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    Убийцу россиянки приговорили к пожизненному заключению в Италии

    В Италии приговорили американца к пожизненному за убийство россиянки и ее дочери

    Фото: РИА «Новости»

    Дело об убийстве россиянки и ее 11-месячной дочери завершилось. В Италии суд приговорил к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна, обвиняемого в жестокой расправе над своей спутницей и общим ребенком, сообщила газета Corriere della Sera.

    Прошлым летом в парке Вилла Памфили обнаружили тела женщины и ребенка. Личности убитых выяснили позже. Подозреваемый попытался скрыться в Греции, но его арестовали по европейскому ордеру и передали Италии. Кауфманна поместили в отделение для заключенных с психическими нарушениями.

    В Италии прокурор охарактеризовал Кауфманна как манипулятивного и патологического нарцисса, сильную личность. По его словам, если бы агенты хорошо выполнили свою работу, то девочка могла бы остаться в живых. Они видели американца пьяным на улице со своей дочерью и остановили, но не задержали.

    Адвокат Паоло Фоти, не присутствующий в зале суда, требовал оправдать Кауфманна по обоим пунктам обвинения, заявляя, что якобы на телах убитых отсутствуют его отпечатки пальцев.

    В прошлом году российские власти запрашивали информацию об убийстве россиянки, но в Италии им отказали, ссылаясь на тайну следствия.

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