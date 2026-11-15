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    Появились подробности конфликта со стрельбой на свадьбе в Махачкале

    РИА Новости: участники драки со стрельбой в Махачкале ранее не конфликтовали

    Фото: РИА «Новости»

    Участники ссоры на свадьбе в Махачкале, которая закончилась стрельбой и убийством самбиста Вацилова Давудова, ранее не конфликтовали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По предварительным данным следствия, конфликт начался во время свадебного банкета.

    «Слово за слово ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», — отметил собеседник агентства.

    Накануне в одном из банкетных залов столицы Дагестана 31-летнему Давудову выстрелили в голову из травматического пистолета. Раненого доставили в больницу, но он скончался.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и задержал подозреваемого — 23-летнего местного жителя.

    Давудов — бронзовый призер чемпионата России по самбо 2023 года и турниров по дзюдо 2022 и 2023 годов.

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