Появились подробности конфликта со стрельбой на свадьбе в Махачкале

РИА Новости: участники драки со стрельбой в Махачкале ранее не конфликтовали

Участники ссоры на свадьбе в Махачкале, которая закончилась стрельбой и убийством самбиста Вацилова Давудова, ранее не конфликтовали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным следствия, конфликт начался во время свадебного банкета.

«Слово за слово ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», — отметил собеседник агентства.

Накануне в одном из банкетных залов столицы Дагестана 31-летнему Давудову выстрелили в голову из травматического пистолета. Раненого доставили в больницу, но он скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и задержал подозреваемого — 23-летнего местного жителя.

Давудов — бронзовый призер чемпионата России по самбо 2023 года и турниров по дзюдо 2022 и 2023 годов.