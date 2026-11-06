В Жуковском задержали 170 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство

Полицейские в Жуковском выявили более 170 мигрантов, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

«Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу Жуковский провели оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегал-2026“», — сказала она.

На протяжении 10 дней стражи порядка проводили проверки на строительных, производственных и сельскохозяйственных объектах в округе.

В подразделения доставили 171 уроженца стран ближнего зарубежья. На них составили 127 протоколов за нарушение режима пребывания, 24 — за нелегальный труд, 12 — за ложные сведения при миграционном учете и семь — за уклонение от административного наказания.

Также в отношении одной организации и трех граждан, незаконно привлекших мигрантов к труду, возбудили административные дела. Еще троих накажут за неисполнение обязанностей принимающей стороны по миграционному учету.