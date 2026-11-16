Мошенники начали обманывать россиян, желающих заключить брак в 2027 году

Злоумышленники представляются работниками ЗАГСа и предлагают желающим пожениться россиянам слоты для заключения брака в 2027 году. О новой схеме мошенничества РИА «Новости» рассказали аналитики «МТС Защитника».

«Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с открытием сезона бронирования дат, времени и мест для регистрации брака в 2027 году. Злоумышленники предлагают выкупить у них подходящий по времени и месту слот под видом сотрудников ЗАГС», — отметили в сообщении.

Мошенники играют на желании пар выбрать удобную дату и красивое место и мотивируют высоким спросом среди других желающих. Злоумышленники в мессенджерах предлагают потенциальным жертвам «забронировать» нужное место и дату за отдельную плату. После получения денег мошенники исчезают с деньгами. Эксперты напомнили, что бронирование осуществляется только через государственные порталы или при обращении в ЗАГС.

Крупнейшие банки страны в ближайшее время начнут маркировать звонки. При звонке из банка абоненты увидят на экране смартфона название финучреждения.