МВД пресекло деятельность группировки «Вася Грек»

Полицейские выявили и остановили работу кибергруппировки, которая атаковала российские и зарубежные компании с помощью вредоносных программ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

По ее словам, злоумышленники использовали для атак фишинговые рассылки, выдавая зараженные файлы за бухгалтерские документы.

Группировка действовала под псевдонимом «Вася Грек». Вычислить ее участникам подразделений МВД помог цифровой след.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры и средства связи. По фактам хищения денег и распространения вредоносного программного обеспечения возбудили уголовные дела.

Предполагаемого организатора схемы отправили под домашний арест. Двое его предполагаемых сообщников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полиция пресекла работу пяти криптообменников организаторов схемы по продаже наркотиков.