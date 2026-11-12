Полиция Паттайи задержала 20-летнего россиянина по делу о кибермошенничестве

В Таиланде задержали 20-летнего гражданина России, подозреваемого в принадлежности в международной сети интернет-мошенников. Об этом сообщила The Pattaya News .

В момент задержания мужчина снимал деньги в банкомате возле торгового центра в Патайе. У него изъяли 40 тысяч батов (около 100 тысяч рублей) и iPhone. Как утверждают тайские правоохранители, на смартфоне они обнаружили контакты и инструкции, свидетельствующие о связи россиянина с аферистами.

В последние недели полицейские провинции Чонбури проводят операции против международных мошенников. Они получили сведения об иностранцах, которые обналичивают деньги, предположительно полученные мошенническим путем. Задержанного гражданина России заподозрили в причастности к этому делу.

Его доставили в участок и предъявили обвинения в мошенничестве в составе группы, внесении ложных данных в компьютерные системы и участии в преступном сообществе.

Ранее жителей России предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений.