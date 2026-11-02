Житель Забайкалья пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота

Житель Забайкальского края пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота стоимостью более одного миллиона рублей. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде культурных ценностей, рассказала пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следователи выяснили, что в 2023 году житель Забайкалья договорился с иностранцами о вывозе клыков кашалота за пределы Евразийского экономического союза. Таможенники остановили перевозку во время проверки на пункте пропуска Забайкальск.

Чтобы обеспечить возможную конфискацию, суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью пять миллионов рублей. Теперь дело рассмотрит Забайкальский районный суд. Мужчине предъявили обвинение в контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы.

Ранее в аэропорту Пулково таможенники изъяли у гражданина Германии 32 незадекларированных предмета XIX века общей стоимостью более трех миллионов рублей.