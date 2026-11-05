ФСБ сорвала диверсию на железной дороге в Ленобласти

Оперативники ФСБ в Ленинградской области задержали местного жителя, готовившего диверсию на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Ведомство установило, что мужчина 1978 года рождения в 2024 году вступил в контакт через Telegram с участником запрещенной в России террористической организации, действовавшей под контролем украинских спецслужб.

По указанию куратора он собирал сведения о расположении военных объектов и автозаправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также готовил диверсию на железной дороге.

При задержании у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества пять килограммов и смартфон с перепиской с участниками организации.

Следователи ФСБ завели уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Подозреваемый признал вину, суд отправил его под стражу.

Ранее ФСБ задержала жителя Мелитополя по подозрению в государственной измене.