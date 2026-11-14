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    В России начнут маркировать звонки от крупных банков

    Операторы связи «большой четверки» договорились с банками о маркировке звонков

    Фото: 360.ru

    Крупнейшие банки страны и операторы связи «большой четверки» заключили договоры об условиях маркировки звонков. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

    В ближайшее время соглашения начнут применять на практике. При звонке из банка абоненты увидят на экране смартфона его название.

    «Это поможет гражданам распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций», — пояснили в ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что считают это нововведение важным шагом по защите россиян от телефонных мошенников. По мнению Минцифры, оно будет способствовать повышению доверия к звонкам от организаций.

    Ранее ведомство попросило операторов отложить до ноября ограничения на немаркированные звонки ряда банков. Отсрочка понадобилась, чтобы завершить процессы заключения договоров о маркировке.

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