В России начнут маркировать звонки от крупных банков

Операторы связи «большой четверки» договорились с банками о маркировке звонков

Крупнейшие банки страны и операторы связи «большой четверки» заключили договоры об условиях маркировки звонков. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ближайшее время соглашения начнут применять на практике. При звонке из банка абоненты увидят на экране смартфона его название.

«Это поможет гражданам распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций», — пояснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что считают это нововведение важным шагом по защите россиян от телефонных мошенников. По мнению Минцифры, оно будет способствовать повышению доверия к звонкам от организаций.

Ранее ведомство попросило операторов отложить до ноября ограничения на немаркированные звонки ряда банков. Отсрочка понадобилась, чтобы завершить процессы заключения договоров о маркировке.