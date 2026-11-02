Стилисту, которая продавала Лерчек подделки известных брендов, дали 3,5 года условно
Стилисту, которая продавала Лерчек подделки известных брендов, вынесли приговор
Стилистку Эльвиру Янковскую, которая продавала блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) подделки известных брендов, приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком в течение трех лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Приговор вынесли в Лефортовском суде. Женщину обвинили в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах.
«Она приговорена к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Янковская выдавала себя за профессионального стилиста и продавала клиентам товары, якобы напрямую привезенные из-за границы. При этом одежда оказалась неоригинальной, ее «стилистка» покупала на торговых площадках России.
Всего от действий стилиста пострадали семь человек, общий ущерб составил более четырех миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что Лерчек попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения от рака.