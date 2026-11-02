Стилисту, которая продавала Лерчек подделки известных брендов, дали 3,5 года условно

Стилистку Эльвиру Янковскую, которая продавала блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) подделки известных брендов, приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком в течение трех лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Приговор вынесли в Лефортовском суде. Женщину обвинили в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах.

«Она приговорена к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Янковская выдавала себя за профессионального стилиста и продавала клиентам товары, якобы напрямую привезенные из-за границы. При этом одежда оказалась неоригинальной, ее «стилистка» покупала на торговых площадках России.

Всего от действий стилиста пострадали семь человек, общий ущерб составил более четырех миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что Лерчек попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения от рака.