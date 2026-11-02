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    Стилисту, которая продавала Лерчек подделки известных брендов, дали 3,5 года условно

    Стилисту, которая продавала Лерчек подделки известных брендов, вынесли приговор

    Фото: РИА «Новости»

    Стилистку Эльвиру Янковскую, которая продавала блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) подделки известных брендов, приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком в течение трех лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.

    Приговор вынесли в Лефортовском суде. Женщину обвинили в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах.

    «Она приговорена к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    Янковская выдавала себя за профессионального стилиста и продавала клиентам товары, якобы напрямую привезенные из-за границы. При этом одежда оказалась неоригинальной, ее «стилистка» покупала на торговых площадках России.

    Всего от действий стилиста пострадали семь человек, общий ущерб составил более четырех миллионов рублей.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее стало известно, что Лерчек попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения от рака.

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