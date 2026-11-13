Юрист Тер-Саркисов объяснил, когда скриншот переписки может стать поводом для дела

Публикация личной переписки может повлечь ответственность, если скриншот позволяет установить личность человека и доказан умысел на разглашение скрываемых им сведений. Об этом рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Тер-Саркисов и партнеры» Михаил Тер-Саркисов, сообщает Радиостанция «Говорит Москва» .

По словам адвоката, идентифицировать собеседника можно не только по имени, но и по обстоятельствам, упомянутым в переписке. Возможность установить личность человека влияет на ответственность за публикацию.

Тер-Саркисов пояснил, что статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Необходимо доказать прямой умысел на распространение сведений, которые человек тщательно скрывал. Юрист также призвал учитывать уголовные и гражданско-правовые риски действий в интернете, включая репосты и лайки.