В Подмосковье полицейские предотвратили диверсию на железной дороге

В Наро-Фоминском городском округе Московской области сотрудники транспортной полиции предотвратили попытку диверсии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по ЦФО.

На платформе Бекасово-Сортировочное работники энергоучастка заметили мужчину, который пытался открутить крепежные болты на крышке трансформатора, чтобы слить масло и поджечь его. С собой у него была горючая смесь. Железнодорожники остановили злоумышленника, а прибывшие полицейские задержали его.

Задержанным оказался 23-летний москвич, работающий электромонтажником. Он выполнял указания кураторов из мессенджера. По его словам, ему предложили совершить теракт под предлогом решения финансовых проблем. Мужчина понимал, что общается с мошенниками, но ради денег согласился. Он купил компоненты, прибыл на объект и снимал свои действия на телефон.

Следственный отдел возбудил уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение и отправили под стражу.

Ранее ФСБ задержала подростка после информации от США о подготовке теракта в Москве.