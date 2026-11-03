На Урале осудили воспитательницу, привязавшую ребенка к стулу колготками

Серовский районный суд Свердловской области приговорил бывшую воспитательницу детского сада к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно за жестокое обращение с малолетними детьми. Испытательный срок составил один год, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило два эпизода, произошедших в июне 2026 года. Женщина во время дежурства в круглосуточном детском саду привязала колготками к стульчику двухлетнего мальчика.

Спустя две недели она подняла его сестру за руку над полом, отнесла в игровую комнату и ударила ладонью в грудь.

Суд признал женщину виновной в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию с жестоким обращением.

По иску прокурора с осужденной взыскали 145 тысяч рублей в пользу пострадавших детей. Из детского сада ее уволили за аморальный проступок, несовместимый с воспитательной работой.

Ранее уголовное дело завели на воспитательницу детского сада в Щелкове, несколько раз ударившую ребенка.