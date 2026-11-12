В Омской области местная жительница попыталась зарезать школьницу

Школьница в Омской области, которую попыталась зарезать знакомая, сейчас в больнице — у нее серьезные травмы. Девушке предстоит длительная реабилитация, сообщил отец пострадавшей в беседе с 360.ru.

По его словам, после произошедшего дочь попала в реанимацию.

«В стабильном [состоянии]. Уже перевели в палату. Помаленьку начала разговаривать. Мама с ней», — сказал он.

Собеседник 360.ru уточнил, что дочери придется долго восстанавливаться после случившегося. У нее серьезные травмы рук, вероятно, потребуется операция. Однако врачи дают положительные прогнозы.

Как заявили в пресс-службе Следкома, по факту случившегося возбудили уголовное дело. По предварительным данным, ЧП произошло 9 ноября в рабочем поселке Большеречье. Обвиняемая — 19-летняя местная жительница. Она из-за личной неприязни ударила ножом 17-летнюю знакомую.

Ранее в Ростовской области мужчина зарезал школьницу во время ссоры.