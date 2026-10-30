Эксперт Успенский предупредил о риске взломов даже крупнейших криптобирж

Член экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский заявил, что ни одна криптобиржа не застрахована от взлома, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Комментируя взлом Binance, Успенский отметил, что даже многолетнее внимание крупнейшей площадки к безопасности не исключает кражи активов. Он назвал этот случай одним из самых масштабных в истории блокчейн-индустрии.

По словам эксперта, угрозу в случае с Binance представляли сотрудник, отвечавший за вывод криптовалюты, и компьютер. За защиту активов отвечает служба безопасности, но пользователи не могут напрямую повлиять на человеческий фактор.

Успенский рекомендовал изучать репутацию зарубежных платформ перед размещением цифровых активов и выбирать более надежные площадки.