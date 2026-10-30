Эксперт Успенский предупредил о риске взломов даже крупнейших криптобирж
Член экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский заявил, что ни одна криптобиржа не застрахована от взлома, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Комментируя взлом Binance, Успенский отметил, что даже многолетнее внимание крупнейшей площадки к безопасности не исключает кражи активов. Он назвал этот случай одним из самых масштабных в истории блокчейн-индустрии.
По словам эксперта, угрозу в случае с Binance представляли сотрудник, отвечавший за вывод криптовалюты, и компьютер. За защиту активов отвечает служба безопасности, но пользователи не могут напрямую повлиять на человеческий фактор.
Успенский рекомендовал изучать репутацию зарубежных платформ перед размещением цифровых активов и выбирать более надежные площадки.