Двух исчезнувших в Нижнем Новгороде девочек нашли у бабушки одной из пропавших

Две ранее исчезнувшие 13-летние девочки, которых нашли в Нижнем Новгороде, находились у бабушки одной из пропавших. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Девочки находились в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. У бабушки одной из пропавших. Разыскали их сотрудники полиции и волонтеры», — заявили в ведомстве.

В МВД отметили, что, когда подростков нашли, передали их в районную полицию. Там с ними побеседовали сотрудники ПДН. После этого девочек направили законному представителю.

Дети ушли из дома 23 и 24 октября. Уже 29 октября в поисково-спасательном центре «Рысь» заявили, что девочек нашли.

Ранее в Карелии пропала 13-летняя школьница. К поискам присоединились сотрудники первого отдела городской полиции.