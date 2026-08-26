Адам Кадыров получил новую медаль
Адама Кадырова наградили медалью Минобороны Абхазии «За боевое содружество»
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров получил медаль Министерства обороны Абхазии «За боевое содружество». Об этом сообщил его отец и глава республики Рамзан Кадыров.
Церемония награждения прошла в рамках подведения итогов Международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина.
«За высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества он (Адам Кадыров. — Прим. ред.) также был награжден медалью Министерства обороны Республики Абхазия „За боевое содружество“», — отметил глава Чечни.
В начале июля Кадыров-младший получил юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Тогда глава Чечни также вручил высшую награду республики — орден Ахмата-Хаджи Кадырова — четырем самым отличившимся в работе сотрудникам Госавтоинспекции.