Адам Кадыров получил новую медаль

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров получил медаль Министерства обороны Абхазии «За боевое содружество». Об этом сообщил его отец и глава республики Рамзан Кадыров .

Церемония награждения прошла в рамках подведения итогов Международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

«За высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества он (Адам Кадыров. — Прим. ред.) также был награжден медалью Министерства обороны Республики Абхазия „За боевое содружество“», — отметил глава Чечни.

В начале июля Кадыров-младший получил юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Тогда глава Чечни также вручил высшую награду республики — орден Ахмата-Хаджи Кадырова — четырем самым отличившимся в работе сотрудникам Госавтоинспекции.