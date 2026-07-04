Занимающий должность главы Совета безопасности Чечни Адам Кадыров получил юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Об этом сообщил его отец — глава республики Рамзан Кадыров .

Он подчеркнул, что церемония награждения прошла на торжественном собрании, посвященном 90-летнему юбилею Госавтоинспекции во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева в Грозном.

Кадыров добавил, что поздравил сотрудников регионального управления с профессиональным праздником, а также вручил высшую награду республики — орден Ахмата-Хаджи Кадырова — четырем самым отличившимся в работе сотрудникам и раздал почетные грамоты и благодарственные письма.

«Также мне было приятно получить памятную юбилейную медаль „90 лет ГИБДД МВД России“. Этой же медалью награжден и помощник главы Чеченской Республики — секретарь Совета безопасности Адам Кадыров», — сказал глава региона.

В начале февраля Кадыров назвал недостоверными сообщения об аварии с участием его сына Адама. Он заявил, что привлекший повышенное внимание СМИ вброс создали при помощи нейросетей.