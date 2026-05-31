Адам Кадыров получил медаль за вклад в проведение СВО

Секретарю Совбеза Чечни Адаму Кадырову вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства и министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Церемонию награждения провел начальник центра специального назначения Росгвардии Павел Козаев.

Дудаев поздравил секретаря Совбеза республики и его отца — главу Чечни Рамзана Кадырова — с получением медали. Он назвал награждение заслуженным признанием вклада в обеспечение безопасности и поддержку спецоперации.

По его словам, Адам Кадыров активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки защитников страны.

Ранее глава Чечни опубликовал видео со своим сыном. На кадрах видно, что Адам Кадыров стоит в офицерской форме рядом со спецназовцами.