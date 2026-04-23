Рамзан Кадыров показал видео с сыном Адамом в окружении «настоящих смертников»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам в офицерской форме с погонами стоит в окружении спецназовцев-смертников. Кадры он разместил в телеграм-канале .

Кадыров показал построение спецподразделения на фоне автомобилей с проблесковыми маяками и турецких броневиков Kirpi. Адам показал отцу салон одного из броневиков и прокричал несколько лозунгов. На всех спецмашинах — номера с цифрой 13, которую сын главы Чечни использует постоянно.

«Боевой настрой личного состава также на высоте. Это настоящие смертники, люди, которые принимают риск как часть работы, готовые пожертвовать собой ради выполнения задачи. Каждый из них проверен временем и обстоятельствами, прошел через реальные испытания и доказал свою надежность и эффективность», — написал Кадыров-старший.

Глава Чечни подписал подразделение как «Спецназ „Кадырова“» и назвал военных одними из самых эффективных, боеспособных и подготовленных.

