Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

Председатель правительства региона Магомед Даудов отметил, что звание присвоено в знак признания патриотизма Кадырова, его ответственности и преданности Отечеству, а также за всестороннюю поддержку специальной военной операции. По его словам, секретарь Совбеза ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа. Вручение награды приурочено ко Дню России.

В мае Адам Кадыров получил медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Церемонию награждения провел начальник центра специального назначения Росгвардии Павел Козаев. Вице-премьер правительства и министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал награждение заслуженным признанием вклада в обеспечение безопасности и поддержку спецоперации.