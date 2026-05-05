Пластический хирург Сафонова рассказала, что процедура «лисьи глазки» часто вызывает сожаление у пациенток

Пластический хирург Любовь Сафонова в беседе с сайтом Здоровье Mail рассказала, какие пластические операции чаще всего вызывают у пациенток сожаление.

Специалист обратила внимание на слишком выраженную бьютификацию лица. Например, популярная процедура «лисьи глазки», при которой удлиняется глазная щель, часто приводит к неестественному внешнему виду. Важно помнить, что такие изменения необратимы.

По словам эксперта, многие остаются недовольны результатами коррекции нижних век. Операции по удалению лишней кожи под глазами могут дать неожиданный результат: при неправильной оценке возрастных изменений возникает избыточное натяжение, глаз становится более круглым и теряет свою природную форму.