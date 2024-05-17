Девушке с неудачной пластикой ягодиц помогли в больнице в Видном | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:02 Девушке с неудачной пластикой ягодиц помогли в больнице в Видном Пресс-служба Минздрава МО

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Пациентка 31 года поступила в Видновскую клиническую больницу с жалобами на высокую температуру и пульсирующие болевые ощущения после пластической операции на ягодицах. Ранее хирурги частной клиники выполнили ей трансплантацию собственного жира для корректировки объемов тела и его внешнего вида.

Когда после операции появились осложнения, в частной клинике девушке ответили, что боль после операции — это нормально, и беспокоиться не стоит. В результате пациентку госпитализировали в Видновскую больницу. Врачи диагностировали абсцесс левого бедра с большим отеком и экстренно провели операцию. Воспаление могло перерасти в сепсис.

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«При вскрытии абсцесса мы удалили почти два литра гноя с примесью закаченного жира. Затем пациентка получала антибактериальную и обезболивающую терапию, проводилось местное лечение. Пациентке повезло, что она вовремя обратилась к нам», — рассказал врач-хирург гнойного отделения Видновской больницы Анзор Кагерманов.

Благодаря врачам Видновской клинической больницы, девушка хорошо себя чувствует и успешно выписана из больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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