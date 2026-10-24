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    Турецкие общественники добились отмены концерта Максима Галкина в Стамбуле

    Администрация Стамбула отменила концерт Максима Галкина после жалоб жителей

    Фото: РИА «Новости»

    Под давлением общественности в Стамбуле отменили концерт поддержавшего операцию Израиля в секторе Газа комика Максима Галкина*, который планировался 25 октября. Об этом сообщило турецкое издание Takvim.

    Концерт в рамках европейского турне артиста должен был пройти в Стамбульском конгресс-центре. Как только появились афиши, поднялась волна возмущения со стороны местных жителей. В соцсетях призывали отменить выступление и грозили устроить акции протеста.

    Генеральный директор MÜZİKONAİR Озджан Бейлан официально обратился в администрацию Стамбула с тем, чтобы не допустить выступление Галкина*. Так же поступили турецкие НПО.

    В результате концерт 25 октября отменили. Об этом сообщил журналист Бурак Доган в соцсети X, анонс мероприятия пропал с сайта ведущего турецкого сервиса продажи билетов Biletix.

    Галкин* после отъезда из России на некоторое время поселился в Израиле. Он публично поддержал операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.

    * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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