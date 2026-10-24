Турецкие общественники добились отмены концерта Максима Галкина в Стамбуле

Под давлением общественности в Стамбуле отменили концерт поддержавшего операцию Израиля в секторе Газа комика Максима Галкина*, который планировался 25 октября. Об этом сообщило турецкое издание Takvim .

Концерт в рамках европейского турне артиста должен был пройти в Стамбульском конгресс-центре. Как только появились афиши, поднялась волна возмущения со стороны местных жителей. В соцсетях призывали отменить выступление и грозили устроить акции протеста.

Генеральный директор MÜZİKONAİR Озджан Бейлан официально обратился в администрацию Стамбула с тем, чтобы не допустить выступление Галкина*. Так же поступили турецкие НПО.

В результате концерт 25 октября отменили. Об этом сообщил журналист Бурак Доган в соцсети X, анонс мероприятия пропал с сайта ведущего турецкого сервиса продажи билетов Biletix.

Галкин* после отъезда из России на некоторое время поселился в Израиле. Он публично поддержал операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.