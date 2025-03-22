Анджелину Джоли возмутили успехи Памелы Андерсон
RadarOnline: Джоли не понравилось, что «Оскар» достался Памеле Андерсон
Актрису Анджелину Джоли возмутило, что «Оскаром» наградили звезду «Спасателей Малибу» Памелу Андерсон, завоевавшую известность не столько актерской игрой, сколько своей фигурой. Об этом сообщило издание RadarOnline.
Несмотря на то что с момента церемонии награждения прошло уже три недели, оставшаяся без номинаций Джоли до сих пор выражает свое возмущение из-за решения жюри кинофестиваля.
«Анджелина лично ничего не имеет против Памелы, но она находит довольно странным, что та, кто больше известна своим размером бюстгальтера, чем актерскими данными, является любимицей сезона», — рассказал источник RadarOnline.
Он также назвал подозрительным отсутствие номинаций у Джоли за роль в фильме «Мария». По его словам, с лета ходили слухи, что золотая статуэтка достанется именно ей.
Ранее Джоли призналась, что никто из ее детей не хочет профессионально заняться кинематографом. Звезда пыталась привить им любовь к фильмам и актерскому мастерству, но из этого ничего не вышло. По ее словам, дети танцуют, рисуют и любят театр, но не стремятся попасть на киноэкраны.