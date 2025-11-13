Сегодня 17:47 Жених с помойки, Олег Монгол и беззубая невеста: как ищут любовь на шоу «Давай поженимся!» 0 0 0 Фото: Давай поженимся! / Соцсети Знаменитости

Самые смелые и отчаянные девушки отправляются не в брачные агентства, а на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Передача впервые вышла в эфир еще 17 лет назад, но не перестает удивлять своими яркими и колоритными персонажами, среди которых были и простые люди, и звезды. Что известно о телепроекте, ставшем социальным феноменом, где ради рейтингов любовь искали фриганы, треш-модели и двойники звезд?

История создания шоу «Давай поженимся!» Впервые передача появилась в 2008 году благодаря продюсерскому холдингу «Красный квадрат». Программа, сочетающая в себе элементы реалити-шоу и интерактивного сериала, за короткое время завоевала популярность среди зрителей. В каждом выпуске «Давай поженимся!» главному герою или героине искали потенциальную невесту или жениха. За их сердце борются три соперницы или соперника. Одни участники сами подавали заявки через сайт передачи, а других отбирали продюсеры, ориентируясь на их яркую или оригинальную внешность и статус «в активном поиске» в соцсетях. Претенденты при знакомстве демонстрировали таланты. Пели, танцевали или показывали оригинальные номера. Главному персонажу помогали определиться с выбором родственники или друзья. Но не все участники приходили на шоу, чтобы найти спутника жизни. Кто-то нуждался в пиаре, иногда появлялись и звезды, чтобы напомнить о себе. Со временем продюсеры стали приглашать двойников знаменитостей, фриганов и треш-моделей ради рейтингов.

Фото: instagram*/_larisa_guzeeva_

Три года назад передачу сняли с эфира, и звезды остались без работы. После начала спецоперации на первое место вышли общественно-политические программы. Съемки возобновились в 2023 году. Гузеева тогда пообещала, что новые выпуски посвятят созданию семьи и здоровых отношений. Бессменные ведущие и знаменитые участники Первые три месяца шоу вела молодая артистка Дарья Волга. Она ушла с проекта из-за его «желтизны». Но это не помешало Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой, которые пришли ей на смену и до сих пор на свой лад пытаются соединить сердца участников передачи.

Фото: Instagram*/syabitova_roza

Бессменные ведущие добавили передаче скандальности. Колоритная сваха Сябитова оказалась остра на язык, а Гузеева — опытной и циничной любительницей задавать каверзные вопросы и давать резкие оценки участникам шоу. Астролог Василиса Володина, разбавляющая их стервозную компанию своей приветливостью, анализировала совместимость участников на основе гороскопов. Но в 2020 году она покинула передачу, чтобы не рисковать здоровьем во время пандемии. Позже Гузеева резко высказалась об ее уходе из шоу, заявив, что та «поступила как шкура».

Фото: РИА «Новости»

Недавно Гузеева и Сябитова получили признание своих заслуг со стороны президента Владимира Путина, поблагодарившего их за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. «Брачную ярмарку» женихов и невест в свое время посещали балерина Анастасия Волочкова, певица Ольга Бузова, телеведущая Дана Борисова, причем она дважды искала там спутника жизни. Приходила блогер и звезда TikTok Ирина Костылева, а шоумен Гоген Солнцев даже устроил скандал на передаче, заявив, что одна из невест якобы годами преследовала его. Странные женихи на шоу: от завсегдатая помоек до Спайдермена В брачном раю Гузеевой и Сябитовой отметился интернет-фрик, музыкант Николай Воронов, создавший в 2008 году хит про белую стрекозу любви. Свататься к нему тогда пришла известная в столичной тусовке городская сумасшедшая Света Яковлева, некая Анна, называющая себя главредом глянцевого журнала и фетиш-модель Регина. Воронов в итоге выбрал беззубую невесту.

Участник по имени Сергей пришел на передачу с мамой, чтобы найти скромную и целомудренную невесту. Он признался, что боится микробов и вирусов, поэтому невинность девушки так важна. В 2018 году на шоу отметился фриган Сергей, «экологичный жених», собирающий на помойках выброшенные вещи на продажу. В юности он попал в секту, стал многодетным отцом, но потом все бросил и отказался от благ цивилизации.

Я отказываюсь сегодня работать, потому что первый раз в жизни в моей практике я должна сватать жениха, который писает в бутылку, ест с помойки и при этом еще говорит об этом и не стесняется. Роза Сябитова

Все, что он хотел от невесты, так это свободы от предубеждений. Позже он такую нашел в лице помощницы главы одной иностранной компании по имени Ангелина. В 2019 году в студию пришел фрик-блогер Олег Монгол из Хакасии. Сердце главной героини он попытался завоевать танцем под песню Life певицы Zivert, во время которого Гузеева перекрестилась. Монгола поддерживали друзья — Дикая Иришка и Безумный Паша. Выпуск разлетелся на мемы.

Фото: Instagram*/oleg_mongol.officialnew

В том же году спайдермен из Новороссийска Сергей, любящий ходить по родному городу в костюме супергероя, занял кресло жениха на шоу. Он признавался, что мечтает много зарабатывать и раздавать деньги нуждающимся. Но начал мужчина со своей бывшей жены, взяв ради нее кредит в один миллион рублей. За сердце Сергея боролись сотрудница аэропорта, фанатка певца Алексея Воробьева и 19-летяя Тиффани Бугатти. Испуганный поэт и блогер Павел выбрался на Первый канал, нацепив на голову смешную голубую шапочку и прихватив термос с любимым чаем. Мужчина выглядел как персонаж сказки про Незнайку, но так и не смог перебороть свой страх и познакомиться с кем-то из невест. Смешные невесты: от гламурных блондинок до двойника Гузеевой Среди невест оказалось тоже много интересных героинь. Свою судьбу на шоу искала скромная, но весьма предприимчивая девушка Ксения, считающая, что у нее самый длинный нос в России. Нужен ей был мужчина со стабильным заработком, любящий детей и дельфинов, который не будет отказывать ей в близости. В финале программы она умоляла ведущих разрешить ей выбрать сразу троих кандидатов. В итога остановилась на участнике Айрате, с которым на площадке загоняла овец в загон.

Фото: Скриншот с видео / Соцсети

Блогер и модель из Магнитогорска Алекса Девил, любящая экспериментировать с филлерами на лице и называющая себя ошибкой косметолога. Инстадива искала на шоу бизнесмена, блогера или пластического хирурга.

Мне случайно закачали литр ботокса. А оперировал хирург, больной тремором. Алекса Девил

Запомнились зрителям гламурные блондинки Картье и Тиффани Бугатти, появившиеся на шоу с ярким макияжем, накачанными губами и татуировками. Ведущие не столько внимания обращали на женихов, как на самих девушек, которые отличились странным фразам, ограниченным познаниями и пластикой. Подружки боролись за жениха-спайдермена. В декабре 2017 года на экраны вышел выпуск «Романтичный спасатель». Невеста Лариса Поздеева оказалась не только тезкой Гузеевой, но и ее внешней копией. «Ну здравствуй, сестра», — сказала тогда удивленная актриса.

Фото: Photoagency Interpress/ / www.globallookpress.com

Любительница татуировок и модель Олеся Малибу как-то искала на шоу щедрого кавалера, но в итоге внимание привлекли не женихи, а невеста с подругой. Они позабавили зрителей своими историями, знанием английского языка и огромными губами. Осенью 2019 года студию посетила «миллионерша трудной судьбы» 60-летняя Дороти. Она жила в Берлина и лечила массажем сексуальные расстройства у мужчин. Женщина рассказывала о своей жизни, а Гузеева не забывала вставлять свои пять копеек с критикой, сообщила Lenta.ru. В частности, актриса отреагировала на слова Дороти, что «в жизни у женщины должно быть много эротики и мало секса».

А мне хочется в жизни много денег, много отдыха и много денег Лариса Гузеева актриса

Телеведущая также назвала немок озабоченными и попросила Дороти не привозить ее эротический массаж в Россию, добавив, что россиянкам потом «этими руками есть». Такие резкие заявления со стороны Гузеевой не редкость. Она не раз критиковала невест и претенденток на внимание жениха, раздавая советы, как надо жить и любить, апеллируя к своему опыту. Доставалось героиням и за возраст («пожилые бабы» в свои 37 лет), и за слишком высокие требования к мужчинам («недоженщины» и проститутки с «ментальностью девочки из коммуналки»). Мужчины, впрочем, от Гузеевой тоже получали свою порцию критики, в частности, за издевательство над женщинами и детьми. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.